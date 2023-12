Konzert zur Weihnacht

Eisenach Kammermusik der Wartburgstadt Eisenach lädt für 23. Dezember ein

Was wäre Weihnachten ohne das traditionelle Weihnachtskonzert lädt des Eisenacher Vereins Kammermusik der Wartburgstadt? In diesem Jahr findet es am Vorabend des Heiligabends, also am Samstag, 23. Dezember, wieder im Foyer der Hauptstelle der Wartburg-Sparkasse am Markt ein. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr.

Es singen und musizieren der Chor „Cantiamo“ der Musikschule Johann Sebastian Bach sowie das Mandolinenensemble „Il Giardino dei Mandolini“ unter der Leitung von Natalia Alencova. Abgerundet wird das Programm durch eine weihnachtliche Lesung von Volker Weber.

Karten für das Weihnachtskonzert gibt es im Ticketshop Thüringen und in der Tourist-Information Eisenach.