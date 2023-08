Konzerte, Feste und ein Schleppertreffen im Wartburgkreis

Die Falknerei von Familie Schubach am Rennsteig ist zum Scharfenburgfest in Thal mit von der Partie. Hier: Lisa Schubach mit dem Weißkopfseeadler Mister Johns.

Wartburgregion. Wochenend-Tipps der Redaktion: Auf dem Kleinen Hörselberg steht der Sonntag musikalisch unter reichlich Strom

Trotz Sommer, Reisezeit und Ferien ist auch an diesem Wochenende (11. bis 13. August) wieder einiges auf dem Programm, das einen Besuch allemal. Da ist für jeden Geschmack wieder was dabei.

Konzerte von Klassik bis Rock‘n’Roll

Schon am Freitag, 11. August, geht es in Eisenach klassisch: In der Reihe der Konterte des „MDR-Musiksommers“ ist am Samstag, 12. August, ab 19.30 Uhr der Pianist Alexander Lonquich zu erleben. Es erklingen Schumanns „Davidsbündlertänze“, Liszts hochtechnische „Bagatelle ohne Tonart“ sowie Werke von Schönberg und die fis-Moll-Fantasie von Carl Philipp Emanuel Bach.

Kara Jam feat. Sveta Kundish sind beim „Yiddish Summer“ ebenfalls am Freitag ab 20 Uhr in der Wandelhalle in Eisenach zu genießen.

Das Sonntagskonzert mit Orgelmusik in der Eisenacher Georgenkirche startet um 16 Uhr.

Theodor Strom gastieren am Sonntag auf dem Kleinen Hörselberg Foto: Tim Hammermann

Am Sonntag ab 14 Uhr spielt in Wutha-Farnroda auf dem Kleinen Hörselberg die Band „Theodor Strom“. Die vierköpfige Band steht für 100 Watt Rock‘n’Roll. Deutsche Gitarrenmusik mit Texten aus dem Leben, ohne eingebaute Widerstände, pur und laut. Karten für das Konzert von „Theodor Strom“ am Kleinen Hörselberg gibt es wie immer im Vorverkauf im Schorsch’L oder an der Kasse. Ab sofort gibt es die Möglichkeit eines Fahrdienstes Telefon: 03691/7030818 auf Abruf am Bahnhof oder ab dem Schorsch’L.

Gefeiert wird nicht nur auf der Scharfenburg

Der Heimatverein Thal veranstaltet am Sonnabend, 12. August, das traditionelle Scharfenburgfest. Die Eröffnung findet um 14 Uhr auf der Ruine Scharfenburg statt. Anschließend wird ein buntes Programm geboten. Dazu gehören Vorführungen der Falknerei vom Rennsteig. Florian Meyfarth wird die kleinen Besucher mit Puppenspiel unterhalten. DJ Achmed ist mit von der Partie. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das bereit gestellte Burgtaxi steht zur Verfügung. Als Eintritt wird um eine Spende gebeten.

Zum 11. Schleppertreffen wird am Samstag nach Ettenhausen an der Suhl eingeladen. Es wird ab 10 Uhr ein Programm für die ganze Familie geboten, für Kinder steht eine XXL-Hüpfburg bereit.

Auf der Cross-Strecke des MS Kali in Bad Salzungen am Dammberg wird von Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr zum 4. Trabant- und Ifa-Treffen eingeladen.

Der Kurort Bad Liebenstein feiert das Brunnenfest. Von Freitag bis Sonntag steht die Stadt wieder im Zeichen von Kultur und Genuss – mit bunten Ständen, einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und vielfältigem Spaß für das kleine Publikum.

Der Jugend- und Kulturverein lädt am Wochenende zur Kirmes nach Förtha ein. Am Freitag wird mit einem Umspielen durch Eppichnellen um 14 Uhr begonnen, am Abend folgen Gottesdienst, Disco und Fassanstich. Am Samstag gibt es ab 20 Uhr eine Rock- und Oldie Nacht mit der Free Electric Band und am Sonntag um 10 Uhr Frühschoppen mit den Brandenburgern und 15 Uhr eine Kinderkirmes mit Ralf Maca.

Der Rassegeflügelzuchtverein lädt nach Ütteroda zu einem Teichfest ein. Das Fest beginnt am Samstag, 18 Uhr, mit einem Zeltgottesdienst und anschließendem Dämmerschoppen. Am Sonntag lädt ab 14 Uhr ein Familiennachmittag mit Blasmusik, Tombola und Hüpfburg an den Teich ein.