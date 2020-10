Eisenach. Das Bachfest in Eisenach hält noch bis zum Sonntag ein umfangreiches Programm bereit

Konzerte und Reformationsgottesdienst in Eisenach

Unter dem Titel „Nicht Bach, Meer sollte er heißen – Bach und Beethoven“ findet in Johann Sebastian Bachs Geburtsstadt noch bis einschließlich Sonntag, 1. November, das vierte Bachfest statt.

Der Freitag beginnt um 10 Uhr mit einem Kantaten-Gottesdienst in der Taufkirche Johann Sebastian Bachs. Es erklingt die Kantate „Ich habe meine Zuversicht“ BWV 188.

Um 13 Uhr werden im Mittagskonzert in der Nikolaikirche die Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Ausführende sind das Trio Nuance aus Gotha.

Das Klavierkonzert mit dem Bachpreisträger Arash Rokni aus Köln um 15 Uhr wird in die Nikolaikiche verlegt. Auf dem Programm stehen Werke der Bachfamilie und – passend zum Bachfestthema – Werke von Ludwig van Beethoven.

Karten für beide Konzerte in der Nikolaikirche sind noch an der Tageskasse erhältlich.

Das Thüringer Bachcollegium unter der Leitung des Konzertmeisters der Staatskapelle Weimar Gernot Süßmuth wird am Abend um 19.30 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach und Prinz Johann Ernst von Sachsen-Weimar spielen. Auch eine Suite von Johann Bernhard Bach – er war Organist an der Georgenkirche – steht auf dem Programm. JChristian Stötzner wirkt bei dem Konzert am Cembalo mit.

Am Reformationstag erklingt um 10 Uhr im Kantaten-Gottesdienst in der Georgenkirche die Kantate „Gelobet sei der Herr“ BWV 129.

Am Nachmittag folgt der zweite Teil des Wohltemperierten Klaviers. Es spielt Christine Schornsheim aus München. Um 18 Uhr findet auf der Wartburg der Festgottesdienst mit dem Posaunenchor Eisenach statt. Die Predigt hält Superintendent Ralf-Peter Fuchs.

Der vierte Bachfesttag klingt aus mit einem Konzert des renommierten Klenke-Quartetts.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst, in dem die Missa brevis von Georg Philipp Telemann TWV 9:14 aufgeführt wird. Telemann war von 1708 bis 1712 Kapellmeister in Eisenach. Besucher des Bachfestes haben bei Vorlage einer Eintrittskarte von 12 bis 16 Uhr freien Eintritt im Bachhaus. Das Sonatenkonzert, (14 Uhr) entfällt leider.

Im Abschlusskonzert erklingt die Messe in h-moll von Johann Sebastian Bach. Die fünf Solisten, der Bachchor Eisenach sowie die Thüringen-Philharmonie werden auf fünf Emporen der Georgenkirche verteilt. Die Leitung hat der Kantor und Bachfest-Intendant, Christian Stötzner. Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei.