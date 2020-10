Konzertgenuss für Eisenacher im Ausweichquartier in Gotha

„Ich wandre ja so gerne“ von Eisenach nach Gotha, um meine Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zu hören. Leider aus traurigem Anlass musste das 1. Sinfoniekonzert im dortigen Kulturhaus stattfinden. Nicht nur diese Schwierigkeit galt es organisatorisch zu überwinden, sondern auch die beschränkte Zuhörerzahl musste gemeistert werden. Der Zubringerbus konnte verkehrsbedingt nicht rechtzeitig ankommen. Und dann soll man noch einen Konzertgenuss haben? Es war einer!

Den Musikern, den Organisatoren, allen sei es gedankt! „Tradition und Moderne“ war das Konzert betitelt. Er verglich die Werkfolge mit bunten Bildern bei einem Gang durch die Geschichte der Malerei. Angheluş Dinicu (1838 – 1905) ist der älteste, Igor Strawinsky (1882-1971) folgt dann, Sylvie Bodorová ( geboren 1954) ist die jüngste. Komplizierte Rhythmen, über 300 Taktwechsel erwarten den Zuhörer. Wer kennt schon einen 5/4-Takt oder einen 13/8-Takt und dirigiert den täglich? Im Konzert klang es, als würden sie täglich solche metrisch vertrackte Musik spielen.

Hohe Kunst an der Konzertgitarre unter Beweis gestellt

Das Konzert für Gitarre, Kontrabass und Streichorchester von Sylvie Bodorová sollte eine deutsche Erstaufführung werden. Zufällig wurde es einen Tag vorher woanders aufgeführt, was keinen Abbruch tat. Die mit der Komponistin befreundete Gitarristin Miriam Rodriguez Brüllerová und Roman Patkoló mit seinem kleinen Kontrabass, den er im Sitzen spielte, waren die Solisten. Wer nicht den Kontrabass sah, hätte in den mittleren und höheren Lagen auf ein Violoncello tippen können. Auch so kann ein Kontrabass klingen! In „Balcony nightingale” von Angheluş Dinicu war er nochmals zu hören. Bekannt ist die Komposition als „Die Lerche“, oft auf einer Panflöte gespielt.

An einem weiteren Werk der tschechischen Komponistin Sylvie Bodorová konnte Miriam Rodriguez Brüllerová ihre hohe Kunst auf der Konzertgitarre beweisen, in zwei Sätzen aus dem „Concierto de Estio“. Nach Südamerika reisten wir, aber nur musikalisch. In die griechische Sagenwelt führte Igor Strawinsky mit „Apollon musagète“. Charakterisierende Sätze aus dem Ballett sind für den Konzertsaal zusammengestellt. Aus den üblichen fünf Stimmen der Streicher macht er sieben und erzielt einen volleren Streicherklang. Kammermusikalische Reduzierung und ein Violinsolo des Konzertmeisters Alexej Barchevitch lockerten die Satzfolge auf. Eine Zugabe der beiden Solisten beschloss den etwas ungewohnten Konzertbesuch.

Der nächste Auftritt

Am Donnerstag, 15. Oktober, um 13 Uhr lädt das Bläser-Quintett der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zur Mittagsmusik in die Eisenacher Georgenkirche. Zu hören sind in den 65 Minuten Stücke von Farkas, Klughardt sowie die Petite Suite von Debussy, arrangiert für ein Bläserquintett. Die Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt zehn Euro.