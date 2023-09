Stephan Krawcyk hat einen Auftritt in Eisenach. Er gastiert auf Einladung des Vereins „Neues Leben“.

Konzertlesung mit Stephan Krawcyk in Eisenach

Eisenach. Der Liedermacher Stephan Krawcyk gastiert in Eisenach. Angekündigt ist eine Konzertlesung.

Zu einer Konzertlesung mit dem Motto „Durch die Tür ins Freie“ mit Stephan Krawczyk lädt der Verein „Neues Leben“ am Sonntag, 17. September, in Eisenach ein. Beginn ist 16 Uhr im Haus Lilienhöhe, Hohe Straße 7. Wegen begrenzter Plätze wird um eine vorherige Anmeldung gebeten unter Telefon 03691/883985 oder per Mail info@verein-neues-leben.de.

Krawczyk kündigt sich an mit „Gesang und schöner Literatur, virtuoser Gitarre, Maultrommel, Bandoneon“. Die Saarbrücker Zeitung schrieb über den Liedermacher und Autor, der gerade den Deutsch-Französischen Chansonpreis erhielt: „Der begnadete Gitarrist und Philosoph entpuppte sich als wahrer Wortakrobat. Seine Texte – mal nachdenklich, mal frech, mal kritisch und mal leidenschaftlich begeisterten das Publikum“. „Ein Mann, der Lieder und Worte hat – ein hinreißender Erzähler und Sänger“ so die Frankfurter Rundschau. Und die Ostthüringer Zeitung berichet: „Krawczyk ist keiner von den ewigen Rächern, die auch 28 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung noch immer die Dissidentenkeule ins Vergangene schleudern. Vielmehr ist er ein im Heute lebender singender Philosoph, humorvoller Denker, fulminanter Wortakrobat, schreibender Träumer und stets ein virtuoser Musiker.“