Konzertreihe mit Barockmusik startet in Eisenach

Blick in die Georgenkirche in Eisenach.

Eisenach. Erstes von insgesamt elf Konzerten der Mitteldeutschen Barock-Compagney ist am 16. April in der Eisenacher Georgenkirche.

Die diesjährige Kammermusikreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney (Mibacom) beginnt am Sonntag, 16. April, 16 Uhr, mit einem Konzert in der Eisenacher Georgenkirche.

In dem etwa 60-minütigen Programm erklingen an historischer Stätte Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach, Francesco Barsanti und Antonio Vivaldi. Es musizieren Gesina Schiller-Hardt (Blockflöte), Christoph Fichtner (Barockvioline) und Monica Ripamonti (Cembalo). Karten für 10 Euro, ermäßigt 7 Euro sind unter www.mibacom.de und ab 15.30 Uhr an der Tageskasse erhältlich. In dieser Saison sind zehn weitere Kammermusiken an Bachs Taufstein mit der Barock-Compagney zu erleben.