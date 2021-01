Kopf hoch und mal freuen

Bei all den schlechten oder vermeintlich schlechten Nachrichten, die uns jeden Tag so nahegebracht werden, sollten wir die guten Nachrichten nicht immer gleich kleinreden. Man muss die Nachricht, dass die Infektionszahlen sinken, nicht sofort mit „Ja, aber die böse Mutation …“ beantworten, sondern kann es auch einfach so als gute Nachricht in einem wirken lassen. Tut auch mal gut.

Oder nehmen wir mal ein unverfänglicheres Thema: Es ist Winter. Klar kann man jetzt über glatte Straßen, blödes Schneeschippen, doofen Winterdienst und eklige Kälte allgemein lamentieren. Dabei ist so ein Spaziergang durch eine Winterlandschaft echt schön.

Selbst ich, der ich mich dabei gerne auf den Hosenboden setze und das Prädikat „totaler Anfänger“ auf der Stirn trage, habe durchaus Spaß in der Loipe auf der Storchswiese bei Ruhla.

Und dies, obwohl mein Nichtkönnen meinen mich begleitenden Schwager als zweimaligen Wasa-Lauf-Teilnehmer in den Wahnsinn treibt. Er lässt es sich als Pädagoge höflicherweise nicht anmerken. Selbst das Schneeschippen kann man auch als Frühsport durchgehen lassen.

Und übrigens: An jedem neuen Tag geht die Sonne derzeit früher auf und erst später wieder unter. Wenn das mal keine guten Nachrichten sind.