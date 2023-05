Kosaken-Chor singt in Dankmarshausen

Die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ gastieren in der Kirche in Dankmarshausen.

Dankmarshausen. Die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ treten in der Kirche in Dankmarshausen auf. Ihr Programm widmet sich ukrainischem Liedgut.

Die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ gastieren am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr in der St. Kilian Kirche in Dankmarshausen. Wie aus einer Ankündigung hervorgeht, will der Chor aus Weißrussland „seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk durch ein individuelles Programm ausdrücken.“ Er werde ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Das Ensemble knüpft unter der Leitung von Maxim Kowalew an die Tradition der alten Kosaken-Chöre an: singend zu beten und betend zu singen. Wunschtitel wie „Ave Maria“, „Suliko“ oder „Marusja“ sind ebenfalls zu hören.

Konzert, 14. Mai, 19 Uhr, Kirche Dankmarshausen, Karten an der Abendkasse: 28 Euro