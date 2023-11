Kostenlos ins Eisenacher Lutherhaus

Eisenach. Das Lutherhaus Eisenach lädt zum kostenlosen Besuch in seiner Sonderausstellung ein. Diese dreht sich um das Eisenacher Entjudungsinstitut.

Zum Gedenken an die Pogromnacht des 9. November 1938 ist am Donnerstag von 10 bis 17 Uhr der Eintritt in die Sonderausstellung des Eisenacher Lutherhauses frei. Diese dreht sich um das kirchliche „Entjudungsinstitut“, das 1939 in Eisenach von elf evangelischen Landeskirchen gegründet worden ist und bis 1945 bestanden hat. Die Schau zeigt fundiert und kritisch, wie und warum das antisemitische Institut in Eisenach entstehen konnte.