Das Infomobil der Verbraucherberatung steht am 25. Juli auf dem Schloßplatz in Frauensee.

Kostenlose Energieberatung für einen Tag in Frauensee

Wartburgkreis. Zur Solarenergie und Heizungstausch wird in Frauensee informiert. Das Infomobil der Verbraucherzentrale macht dort am 25. Juli Station.

Das Infomobil der Verbraucherzentrale macht am Dienstag, 25. Juli, Station in Frauensee, ein Ortsteil der Stadt Bad Salzungen. Die Berater informieren von 11 bis 18 Uhr auf dem Schloßplatz zur Nutzung von Solarenergie und zum Heizungstausch.

Interessierte erfahren, ob sich das eigene Dach für eine Photovoltaik-Anlage eignet und wie auch Mieterinnen und Mieter Solarenergie sinnvoll nutzen können. Weiter wird zu einer energieeffizienten Sanierung und zu Fördermitteln beraten. Vorab kann ein fester Termin vereinbart werden unter Telefonnummer 0361/555140. Die Beratung ist kostenlos.

Photovoltaik ist seit diesem Jahr noch interessanter für private Haushalte. So gilt seit Jahresanfang für den Kauf von PV-Anlagen und Batteriespeichern ein Mehrwertsteuersatz von null Prozent. Zudem werden Erträge aus PV-Anlagen bis 30 Kilowatt Leistung (kWp) nicht mehr für die Einkommensteuer berücksichtigt und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2022. Eine weitere Verbesserung: Bislang durften PV-Anlagen bis 25 kWp höchstens 70 Prozent ihrer Nennleistung in das öffentliche Netz einspeisen. Diese technische Vorgabe ist für neue Anlagen, die seit diesem Jahr in Betrieb gegangen sind, abgeschafft.