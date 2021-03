In den beiden Eisenacher Ortsteilen Neuenhof und Hörschel werden kostenlose OP-Masken ausgegeben, teilte jetzt Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU) mit. In Hörschel im Rennsteigwanderhaus findet die Ausgabe am Donnerstag, 4. März, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr und in Neuenhof im Schulplan 2 am Freitag, 5. März, ebenfalls in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr statt.