Hilfen für Vereine in Not stehen bereit.

Wartburgkreis weist auf Hilfe für Vereine hin

Eine halbe Million Euro kann die Thüringer Ehrenamtsstiftung auf Beschluss des Landtags an Vereine im Freistaat vergeben, die unter finanziellen Engpässen aufgrund der Corona-Pandemie zu leiden haben. Darauf weist das Landratsamt des Wartburgkreises in einer Mitteilung hin.

Nicht wenige Vereine und gemeinnützige Organisationen in Thüringen seien durch die Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende Situation geraten. Allein durch ausgefallene Veranstaltungen fehlten Einnahmen, die sonst für ein Plus in der Vereinskasse sorgten. Hinzu kämen Ungewissheiten zu weiteren Projektförderungen und der Zahlungsfähigkeit der Kommunen. Dies war auch schon Thema im Kreistag des Wartburgkreises.

Die Unterstützung beträgt maximal 4000 Euro. Der Sonderfonds für Vereine in Not kann ab sofort in Anspruch genommen werden und ist bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Antragsberechtigt sind gemeinnützig anerkannte Organisationen, die nicht über hauptamtliches Personal verfügen und die keinen laufenden wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausführen.

Das Antragsformular, Kontaktdaten und weiterführende Informationen finden Sie unter: www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/vereine-in-not/