Kreistag in der Wartburgregion: Debatte um Wahltermin geht weiter

Die Debatte um den Termin für die Wahl des neuen Kreistages, in dem dann auch Eisenacher Vertreter zu finden sein werden, geht weiter. CDU-Landtagsabgeordneter Raymond Walk will das Thema am Montag in der Sitzung des CDU-Kreisvorstandes besprechen und das Innenministerium hat zu einer Telefonkonferenz mit allen Kommunen geladen, in denen in diesem Jahr noch gewählt werden soll. Ziel ist es, die Wahlen möglichst zum Termin im Herbst, wenn Landtag und Bundestag gewählt werden, zu bündeln.

Ursprünglich war die Wahl im Wartburgkreis für April vorgesehen, wegen der Corona-Pandemie hatte der Kreistag aber dann beschlossen, die Wahl auf Ende Juni zu verschieben. Dieser Beschluss liegt derzeit beim Landesverwaltungsamt zur Entscheidung.

Weitere Stimmen für Verlegung in den Herbst

Nun mehren sich aber die Stimmen in der Region, die wegen der anhaltend schwierigen Corona-Lage ebenfalls für eine Verlegung in den Herbst plädieren. Die Gesundheit der Wähler und Wahlhelfer wird da, etwa von SPD, Linke, Freien Wählern und Grünen ins Feld geführt. Da helfe jeder Tag mehr, den man für weitere Impfungen habe.

Und zudem, so etwa Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl, zugleich Chef der Freie-Wähler-Kreistagsfraktion, lebe eine Kreistagswahl auch von einem Wahlkampf, bei dem man ins direkte Gespräch mit dem Bürger kommen könne. Das werde im Herbst, vermutet Bohl, sicherlich einfacher möglich als in den Wochen vor dem Juni-Wahltermin.

In einer Anhörung des Innenausschusses des Landtages hatte Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund gesagt, dass man generell schon um den organisatorischen und finanziellen Aufwand zu minimieren für die Zusammenlegung von Wahlterminen plädiere.

Ausschlaggebend ist die weitere Corona-Entwicklung

Die Wartburgregion, so ergänzte er auf Anfrage von Raymond Walk, sei allerdings schon ein Sonderfall, weil im Fusionsgesetz der Wahltermin für den Kreistag bindend für das zweite Quartal 2021 festgeschrieben sei. Welche Möglichkeiten es da gibt lässt Linke-Landtagsabgeordneter Sascha Bilay gerade rechtlich prüfen.

Auf Anfrage dieser Zeitung empfiehlt Rusch im übrigen, die Entscheidung des Landesverwaltungsamtes abzuwarten. Ausschlaggebend werde aber die weitere Corona-Entwicklung sein. „Da wirkt dann oft die normative Kraft des Faktischen“ so Ruch. Als Beispiel führt er den Winterdienst an. „Im Gesetz oder den Verordnungen steht vielleicht, dass die Straßen bis 8 Uhr geräumt sein müssen. Wenn es allerdings um 7.45 Uhr heftig anfängt zu schneien, dann steht die Vorgabe immer noch im Gesetz oder der Verordnung, geräumt sind die Straßen dann aber trotzdem nicht um 8.“