Die Kreisvereinigung Freie Wähler Wartburgkreis hat sich gegründet. Vorsitzender ist Olaf Fischer aus Dorndorf (rechts), Stellvertreter sind Ines Senf aus Seebach und Andreas Böhme aus Mihla. Die Kreisvereinigung will die „Politik in den Kommunen ideologiefrei aktiv mitgestalten“ heißt es in deren Pressemitteilung.