Kriegsgräberfürsorge sammelt in Eisenach

Eisenach. Die Kriegsgräberfürsorge sammelt Spenden für ihre Jugendarbeit. Sie ist auch in Eisenach aktiv.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist vom 29. Oktober bis 19. November 2023 von Haus zu Haus unterwegs, um für seine gemeinnützigen und friedensfördernden Projekte zu sammeln. Eine entsprechende Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes liegt vor. Das teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Spender erhalten auf Wunsch und ab einem Betrag von zehn Euro eine Spendenquittung.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass jeder Sammler und jede Sammlerin auf Verlangen einen Ausweis sowie den Sammelausweis des Volksbundes vorzeigen muss.

Der Volksbund blickt im Jahr 2023 auf 70 Jahre Jugendarbeit zurück und konnte bei zahlreichen Begegnungen junge Menschen zusammenführen und für ein friedliches Miteinander sensibilisieren. Zukünftig möchte der Volksbund den Friedhof stärker als digitalen Lernort weiterentwickeln. Hierbei wurde das Projekt „Mit dem Tablet in die Vergangenheit“ ins Leben gerufen. In diesem Jahr wird es um einen weiteren Erinnerungsort mit der Kriegsgräberstätte in Heilbad Heiligenstadt erweitert werden. In den kommenden Jahren ist die Aufnahme der Kriegsgräberstätten Eisenach und Arnstadt geplant.