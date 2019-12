Kriminalpolizei ermittelt intensiv zum Burschenschaftsdenkmal

Der Farbanschlag auf das Burschenschaftsdenkmal, eines der Wahrzeichen der Stadt, hat viele Eisenacher tief getroffen. Die historischen Sandsteinwände, der Innenraum inklusive Gemälde und die Langemarck-Gedenkstätte wurden in rosa und schwarz beschmiert. Diese enorme Form der Sachbeschädigung gehört mit Sicherheit zu den negativen Höhepunkten eines immer weiter ausgetragenen Streits linker und rechter Lager in Eisenach.

Kameraaufnahmen zeigen die Täter. Auf der Internetplattform Indymedia.org ist ein Bekennerschreiben Linker öffentlich gemacht, deren Authentizität die Polizei prüfen muss. Es gibt Bürger, die fahren sogar Streife, in der Hoffnung, dass die Schmierer wieder kommen. Die Polizei hat Spuren gesichert und wertet diese aus.

„Die Qualität der Übergriffe hat in diesem Jahr zugenommen“, sagt der Leiter der Landespolizeiinspektion Gotha, Günther Lierhammer mit Blick auf die Einsatzbilanz im zu Ende gehenden Jahr 2019. Politisch motivierte Straftaten beschäftigen die Polizei seit Jahren in Eisenach. Der Leitende Polizeidirektor lässt sich nicht dazu verleiten, zu sagen, dass die Antifa-Demonstration im März, zu der bundesweit mobilisiert wurde und die einen der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Stadt nach sich zog, die jüngsten Vorfälle im Stadtgebiet mit beeinflusst. Aber es ist nicht mehr auszuschließen, dass Täter, die politisch motivierte Straftaten hier begehen, von außerhalb kommen.

Derweil macht die Kriminalpolizei unter Leitung von Bianka Ißleib Fortschritte auf der Suche nach den Tätern, die das Denkmal verschandelten. Noch will sich die Kripochefin keine Details entlocken lassen. Gefasst hat man aber, bestätigt die Kriminaloberrätin, einen Tatverdächtigen, der für die Schmierereien und Beleidigungen auf diversen Wahlplakaten vor der Landtagswahl verantwortlich sein soll.

Brandermittlungendauern oft länger

Neben politisch motivierten Straftaten gab es 2019 auch zahlreiche Brände, darunter diverse Kellerbrände in Mehrfamilienhäusern quer durchs Stadtgebiet verteilt. Hinzu kam der schwere Großbrand in der Querstraße. Allen Bränden ist eins gemein, oft wird angezündet, was irgendwo abgelegt ist oder herumsteht.

Keller seien oft auch nicht verschlusssicher, so die Kriminaloberrätin. Sie rät zu mehr Wachsamkeit. Auch Zeugenaussagen seien immens wichtig. „Sozialkontrolle und eine Zusammenarbeit mit uns ist wichtig für eine gute Polizeiarbeit“, ergänzt ihr Vorgesetzter. Gerade bei Bränden gehe es um noch so kleinste Beobachtungen, oft, bevor die Flammen sichtbar werden.

„Brandstiftung ist eine schwere Straftat“, erklärt Lierhammer. Der Brandstifter in der Querstraße wird weiter gesucht. Solche Ermittlungen brauchen Zeit, verdeutlicht der Leitende Polizeidirektor. „Wir müssen Spuren finden, diese in guter Qualität sichern, und wir brauchen Vergleichsspuren, wo das Ergebnis passt“, begründet er, warum Ermittlungen oft länger als ein Jahr dauern, bis ein Ergebnis vorliegt.

Die Zahl der Straftaten in Eisenach insgesamt liegt 2019 mit in etwa 3000 auf dem Niveau des Vorjahres. Ähnlich verhält es sich mit der Aufklärungsquote, die weiterhin sehr gut ist und sich bei über 60 Prozent einpegeln wird. Insgesamt gab es weniger Rohheitsdelikte, dazu zählen unter anderem Körperverletzungen. Die Zahl der Sachbeschädigungen liegt auf Vorjahresniveau.

Einen leichten Anstieg hingegen gibt es in der Rauschgiftkriminalität. Dabei gebe es Fälle, sagen Lierhammer und Ißleib, die auch erfahrene Beamte zum Staunen bringen. So habe man dieses Jahr in Eisenach einen 16-jährigen Schüler mit zwei Kilogramm Cannabis-Produkten erwischen können. Bei einer normalen Verkehrskontrolle erwischte eine Streife einen 20-jährigen Fahrradfahrer, bei dem nicht nur Drogen, sondern auch Waffen entdeckt wurden.

Die Ermittlungen zeigen, die Konsumenten wechseln zwischen den Drogen hin und her, oft wird Marihuana, Cannabis und Crystal abwechselnd genommen. Die Kripo-Leiterin appelliert an die Eltern sehr genau hinzuschauen, wie sich ihre Kinder verhalten. Hinzu kommt die sogenannte Beschaffungskriminalität, um an Geld für Rauschgift zu kommen.

Bei dem jüngsten bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle in Ruhla sei das einer der möglichen Ermittlungsansätze, meint Ißleib. Ähnlich wie bei einem 24-Jährigen, der in Eisenach mindestens zehn Fahrräder gestohlen hat. Er und seine Mittäterin (30) finanzierten dadurch ihre Drogen.

Und noch einen Ermittlungserfolg gab es in diesem Jahr. Die am 28. März aus Vitrinen in der Wartburg-Sparkasse gestohlenen Stücke der Sommergewinnsausstellung konnten alle bei einer Wohnungsdurchsuchung wiedergefunden werden. Der Mann sitzt mittlerweile – auch wegen einer Vielzahl anderer Delikte – in Untersuchungshaft.