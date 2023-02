Kriminalpolizei ermittelt nach Fund zweier Toter im Wartburgkreis – Neue Details bekannt

Barchfeld-Immelborn. In einem Wohnhaus im Wartburgkreis sind zwei leblose Personen aufgefunden worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nun die neuen Erkenntnisse veröffentlicht.

Am Donnerstagabend sind in einem Haus in Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) zwei leblose Personen aufgefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handele es sich um einen 73-jährigen Mann und seine 72 Jahre alte Frau. Das Ehepaar war zuvor längere Zeit nicht gesehen worden.

Es wurde zunächst in alle Richtungen ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen war jedoch eine Einwirkung durch dritte Personen ausgeschlossen worden. Im Laufe des Freitags erfolgte die Sektion in der Gerichtsmedizin in Jena. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei ergaben, dass der Mann zunächst seine Frau so schwer verletzte, dass sie starb und sich im Anschluss selbst das Leben nahm. Weitere Auskünfte werde es seitens der Polizei nicht geben, hieß es abschließend.

Hilfe in scheinbar ausweglosen Situationen

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten ("Werther-Effekt") berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, sollten Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 0800/1110111 und 0800/1110222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.