Kriminalpolizei ermittelt nach Fund zweier Toter in einem Wohnhaus im Wartburgkreis

Barchfeld-Immelborn. In einem Wohnhaus im Wartburgkreis sind zwei leblose Personen aufgefunden worden. Das ist bisher bekannt.

Am Donnerstagabend sind in einem Haus in Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) zwei leblose Personen aufgefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handele es sich um einen 73-jährigen Mann und seine 72 Jahre alte Frau.

Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es weiter. Nach derzeitigem Kenntnisstand könne jedoch eine Einwirkung durch dritte Personen ausgeschlossen werden. Im Laufe des Freitags erfolge die Sektion in der Gerichtsmedizin in Jena.

