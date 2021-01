Wo in der Wartburgregion die Reihenimpfungen vollzogen werden sollen, erfuhren Städte und Kreise eher aus dem Buschfunk als von der federführenden Kassenärztlichen Vereinigung, kritisieren Landrat und Bürgermeister.

Wartburgregion Landrat und Behördenleiter monieren das Städte und Kreis keine Informationen zu Impfzentren in ihrem Zuständigkeitsgebiet bekommen.

Kritik aus der Wartburgregion an Informationsfluß zu Impfzentren

Wartburgregion. „Die Kassenärztliche Vereinigung muss schon ein wichtiger Geheimclub sein“, meint Landrat Reinhard Krebs (CDU) sarkastisch. Er, auch als Chef des örtlichen Gesundheitsamtes, fühlt sich von Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), die im Freistaat die große Corona-Impfaktion zu organisieren hat, völlig außen vor gelassen.

„Da werden Impfzentren in Wartburgkreis und Stadt Eisenach geplant und aufgebaut, aber die Kreisverwaltung bekommt nicht einmal einen Hinweis, wo die sich befinden sollen, sondern erfährt es mehr durch Zufall. Und dabei täte die KVT doch gut daran, die Vorort-Kenntnisse aus der Kreisverwaltung dafür zu nutzen. Wir wären sofort bereit, organisatorisch effektiv zu unterstützen“, so Krebs.

Natürlich sei die KVT in dieser Aufgabe allein verantwortlich und er könne verstehen, wenn man sich dort schweigsam gebe, wenn es um die Frage der Lagerung der Impfstoffe oder andere sensible Themen gehe.

Das dürfe aber nicht dazu führen, dass die Kreise überhaupt keine Informationen bekämen, und sich die KVT als „Staat im Staate“ aufführe. Diese Kritik werde im übrigen von allen Landräten geteilt. Er wolle dies beim nächsten Gespräch mit Gesundheitsministerin Heike Werner zur Sprache bringen, so Krebs. Er fürchtet allerdings, dass die KVT dort Rückendeckung für ihr „Geheim-Club“-Auftreten bekomme.

Auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) ist „aktuell nicht glücklich mit der Situation. Ich wünsche mir generell eine bessere Kommunikation, um gemeinsam an einem Strang ziehen zu können und dadurch bei Bedarf auch schneller und besser unterstützen zu können."

Die Stadt versuche seit Tagen einen Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung herzustellen. „Leider ohne Erfolg. Die Stadt ist also nicht eingebunden und nur unzureichend informiert“. Am Mittwochabend klappte es dann doch und sie soll Anfang kommender Wochen einen Termin an der Eisenacher Impfstelle bekommen.

Sie wisse zudem, dass die übrigen Oberbürgermeister-Kollegen mit diesem Problem ebenfalls zu kämpfen hätten und Auskünfte „nur über den Buschfunk erhalten“. Auch die Information über den Impfzentrums-Standort am Eisenacher Klinikum habe man nicht von KVT erhalten. Den Standort dort hält Wolf allerdings für den richtigen.