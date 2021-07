Küche eines Eisenacher Restaurants steht in Flammen

Eisenach In Eisenach ist es zu einem Brand im Küchenbereich eines Restaurants gekommen. Drei Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Am Sonntagabend sind Feuerwehr und Polizei gegen 19.45 Uhr in die Georgenstraße in Eisenach gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es dort zu einer Brandentwicklung im Küchenbereich eines Restaurants, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand.

Drei Personen mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine technische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

