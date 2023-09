Künftige Polizisten zu Gast bei der Eisenacher Feuerwehr

Eisenach. Künftige Polizeibeamte haben sich mit der Arbeit der Berufsfeuerwehr Eisenach vertraut gemacht. Der Praxistag ist für beide Seiten ein Gewinn.

Die Polizeiakademie Meiningen war nach gelungener Premiere im vergangenen Jahr am Montag erneut bei der Berufsfeuerwehr Eisenach zu Gast. Künftige Polizeibeamte absolvierten einen Stationsbetrieb. Sie machten sich beispielsweise mit der Einsatztaktik bei einem Brand vertraut, übten die richtige Beladung eines Feuerwehrfahrzeugs oder lernten die Schutzkleidung der Feuerwehr kennen. Zudem wurde den Anwärterinnen und Anwärtern vermittelt, wie eine technische Rettung aus einem Lastkraftwagen funktioniert.

Am 11. September wird es gemeinsam mit der Polizeiakademie einen weiteren Schulungstag in Eisenach geben. Parallel werden Praxistage bei den Feuerwehren Erfurt, Jena, Suhl durchgeführt. „Dieser Tag bietet für alle Beteiligten einen deutlichen Mehrwert. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die Aufmerksamkeit, bei unseren Kollegen für die gelungene Durchführung und freuen uns auf den nächsten Durchgang“, so der Leiter der Eisenacher Berufsfeuerwehr, Markus Weigelt.