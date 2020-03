Künstler arbeiten Wandel der Zeit im Eisenacher O1 auf

Mit einer Spezialkamera und einem etwa 16.000 Euro teuren Laserscanner waren der in Hamburg und Bamberg lebende Fotograf Werner A. Schöffel und sein Projektpartner Uwe Britten eine Woche lang in und an der Industriebrache O1 in Eisenach - freilich mit Genehmigung, denn sonst kommt da keiner mehr rein. Der Fotograf hat das Gebäude quasi inhaliert, gescannt und vermessen, von oben bis unten, von hinten und vorne. Entstanden sind dabei Aufnahmen und Scans mit einer Masse an Daten, die viel Platz auf einem Computer einnehmen und die doch eine vergleichsweise geringe Halbwertszeit haben.

Schöffel betreibt keine klassische Fotografie, sondern arbeitet mit fotografischen Mitteln. Der Künstler wird wiederkommen, denn er hat eine Idee, eine Vision, deren Umsetzung noch buchstäblich Zeit braucht. Er macht kleine und viele fotografische Schritte und der Weg entsteht immer im Gehen.

In Eisenach lebender Freundbringt Ort ins Spiel

Den Ort ins Spiel gebracht hatte Uwe Britten, der in Eisenach lebender Freund des seit 2009 freischaffenden Künstlers. Er steuert die Texte bei. Britten hat Schöffel das O1 mit dessen morbidem Charme nahe gelegt. Und er hat ihn neben der Museumsleitung selbst bei der Recherche im Archiv des Museums Automobile Welt unterstützt. Aus der Sichtung aller historischen Aufnahmen vom O1 entwickelt der Künstler den nächsten fotografischen Schritt. Die historischen Aufnahmen haben dem Künstler bei der Suche des Standortes des damaligen Fotografen manches Detail vor Augen gehalten. Und auch das gab es: Einen der Standpunkte hat das Duo Britten/Schöffel nicht wiedergefunden.

Schöffel ist Künstler und weniger Chronist. Er will zum Beispiel mit Überblendungen arbeiten, wie er es auch schon bei anderen Projekten tat. Aktuelle und historische Fotos will der Kreative miteinander verweben, die Kontraste herausarbeiten. Das beabsichtigte Ergebnis wird ein eingefrorenes Zeitfenster von denselben Orten zeigen, einander gegenübergestellt, miteinander verschmolzen oder übereinandergeschoben. Dabei ist wichtig, dass kein gleichgültiges Ästhetisieren von vernachlässigter Industriearchitektur stattfindet. Es geht ihm um Wandel. Uwe Britten, der Wahl-Eisenacher, wird am Ende die Texte zu diesem Kunstwerk beisteuern.

Fotograf Werner Schlöffel arbeitet im Industriedenkmal O1 mit einer speziellen Kamera. Foto: Jensen Zlotowicz

Das O1, das, was davon übrige geblieben ist, fasziniert Werner Schöffel und Britten gleichermaßen. Jetzt sind es etwa die Säulen und Linien des Industriebaus, das Spiel von Licht und Schatten, die der Fotograf in Szene setzt. Das Foto selbst ist dabei nur ein Mosaikstein im Gesamtwerk.

Zeit hat sichtbaren und unsichtbaren Aspekt

Schöffel ist Fotograf mit einer langen Projekt- und Ausstellungs-Vita. Er arbeitet stringent konzeptionell. Zeitläufe haben es ihm angetan. Er kommt vorsätzlich nach Monaten oder Jahren an den Ort der Handlung zurück, hält den neuen Moment fest, „denn Zeit hat immer einen sichtbaren und einen unsichtbaren Aspekt“, so der Künstler. Er wird auch nach Eisenach zurückkehren, wann, das steht im Zeitalter der Corona-Krise noch in den Sternen.

Dass das O1 in der Öffentlichkeit gerade ein brennendes Thema ob seines Umbaus oder seines Abrisses ist, kennen Uwe Britten und Werner A. Schöffel. Aus Sicht des Außenstehenden ist der Umbau zu einer Sporthalle utopisch, weil extrem teuer. Beide vermuten unaufgeregt, dass das Gebäude in 15, 20 Jahren nicht mehr stehe. Umso schöner sei es, dass man jetzt dieses Projekt in Angriff nehmen könne.

Leere Industrieruine ist immer noch „sprechendes“ Objekt

„Gereizt hat uns an dieser Idee auch, dass das O1 ein Symbol des sich stetig wandelnden Mobilitätskonzepts im 20. Jahrhundert war und ganz besonders zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist, in dem nun das individuelle, benzinbetriebene Verkehrsmittel Auto als höchst problematisch erkannt wird und abermals in einer gravierenden Veränderungsphase angekommen ist“, sagt das Duo. Wie sich jetzt in der Woche zudem gezeigt hat, ist auch eine so leere Industrieruine wie das O1 immer noch ein „sprechendes“ Objekt.

Kunstprojekt O1: Das Obergeschoss. Foto: Werner Schlöffel

Man baue eine eigenartige Vertrautheit mit so einer Ruine auf, wenn man sich sechs Tage lang unentwegt darin aufhält, darin frühstückt und man auf einer Stufe der Treppenhäuser eine Pause einlegt. Auch der Wind und der Regen bringen Bewegung und Leben in das Gebäude: Irgendwo schlägt unentwegt eine Wandverkleidung, ein Fenster klappert, der Regen platscht herein, ein Lüftungsventilator quietscht, die Tropfen fallen in eine Pfütze, eine Taube fliegt durch die Halle. Knapp 30 Minuten an Geräuschen hat das Duo aufgenommen.

Die Ergebnisse sollen am Ende natürlich an passendem Ort ausgestellt werden.