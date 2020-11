Es gibt in einer Demokratie ganz hohe Werte: Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit und noch ein paar Rechte mehr. Und die gelten, anderslautenden Gerüchten zum Trotz, auch weiterhin.

Dazu zählt auch die künstlerische Freiheit. Durch sie erleben wir immer wieder mitreißende und grottige, erstaunliche und banale, bezaubernde, berührende und abstoßende Momente. Sie führt aber an den staatlich geförderten Theatern der Republik dazu, dass bei nahezu jedem Intendantenwechsel auch Personal ausgetauscht wird.

Natürlich muss ein Intendant sehen, dass die Schauspieler, Tänzer, Musiker und Sänger das umsetzen können, was er als seine künstlerische Vision sieht. Dazu ist er ja ans Theater geholt worden. Da hat ihm keiner, auch die Träger des Theaters nicht, reinzureden. Das ist eben jene künstlerische Freiheit.

Wie allerdings derzeit mit dem Ensemble des Jungen Schauspiels in Eisenach umgegangen wird, ist nicht nur menschlich nicht in Ordnung. Ohne die Truppe überhaupt mal auf der Bühne gesehen zu haben, ihr die Stühle vor die Tür zu setzen, kann nicht künstlerisch begründet sein. Da wird nur in einer Kunst in der obersten Liga gespielt, in der Kunst, Vertrauen in den Neuanfang zu verspielen.