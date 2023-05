„Kufe trifft Schule“ zeichnet Eisenacher Schüler aus

Eisenach. Die Klasse 4a der Mosewaldschule Eisenach beteiligte sich am Kinder- und Jugendprojekt „Kufe trifft Schule“ im Rahmen der Rennrodel-Weltmeisterschaften 2023.

Nach zweijähriger Projektlaufzeit ernten die Schüler sowie die Lehrer Madlen Füldner und Franz Pareigat endlich den Lohn für ihrer ausdauernde Kreativität. „Als Teilnehmer des Kinder- und Jugendprojektes ,Kufe trifft Schule’ im Rahmen der Rennrodel-Weltmeisterschaften 2023 in Oberhof sind unsere Schüler mit dem Sonderpreis ,Integration’ und einem Preisgeld ausgezeichnet worden“, freut sich Marijana Appun, Elternsprecherin der Klasse 4a der Mosewald-Grundschule Eisenach. Am Vortag von Himmelfahrt nahmen Schüler der 4a in Oberhof die Auszeichnung in Empfang.

Ein eigens errichtetes WM-Studio sowie ein Radio-Beitrag bei Antenne Thüringen hatte bei der Jury einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für die Schüler der Klasse 4a der Mosewaldschule Eisenach, die aus Kindern zahlreicher Nationen besteht, war dies ein einmaliges Projekt ihrer Grundschulzeit, so Marijana Appun.

Begeisterte Rennrodel-Fans geworden

Der Besuch der Rodel-WM im Januar und auch die Sommerrodeltage in Ilmenau waren nur einige Projekthöhepunkte. Bei den Rodeltagen erleben insgesamt 640 Kinder aus 20 Thüringer Schulen zahlreiche Spitzensportler hautnah. Finanziell, so Marijana Appun, unterstützten das Projekt der Freistaat Thüringen über das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport sowie der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband (TSBV).

Unabhängig von Herkunft, Leistungsstand oder Fan-Nation haben alle zusammengearbeitet und mitgefiebert. Rennrodeln war für die Kinder vor dem Projekt zwar ein interessanter Sport, aber begeisterte Fans waren die meisten Kinder der 4a damals noch nicht. „Mit dem Projekt hat sich das aber geändert“, freut sich die Elternsprecherin der Klasse 4a.