Kunstrasenplatz findet derzeit in Treffurt keine Mehrheiten

Aufgrund weiteren Beratungsbedarfs, so Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos), verschwanden die beiden Beschlussvorlagen zur Benutzungsordnung und zur Gebührenordnung der Bürgerhäuser in Treffurt, Falken, Großburschla, Schnellmannshausen und Ifta, sowie weiterer kommunaler Einrichtungen noch einmal von der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Montagabend, die zunächst eigentlich als Hauptausschusssitzung geplant war. Da das Landratsamt die Ortsteilbürgermeisterwahl für den Treffurter Ortsteil Ifta bereits für den 17. Mai festlegte, wollte der Bürgermeister vermeiden, noch eine weitere Stadtratssitzung einschieben zu müssen, um den Wahlleiter und seinen Stellvertreter zu bestellen. Die vier Vereine, die im Bürgerhaus Großburschla (ehemaligen Stifts-Areal) Räume nutzen, rollten schon vor Wochen dieses Thema auf. Sie klagen über enorm hohe Betriebskosten, die die Existenz der Vereine beträchtlich gefährden.

Die Dorfstraße im Ortsteil Wolfmannsgehau wird vom Ortseingangsschild bis zur Dorfmitte von einer Kreisstraße zu einer Gemeindestraße abgestuft. Eine Verwaltungsvereinbarung regelt die finanzielle Beteiligung des Kreises bei einem späteren grundhaften Ausbau. Foto: Norman Meißner

Treffurt. „Wenn wir mehr schaffen, müssen wir letztlich auch mehr unterhalten“, gab Michael Reinz bezüglich der Errichtung weiterer Sportstätten zu bedenken. Im Mainzer Hof laufen aktuell Entkernungsarbeiten. Der Rückbau eines Schornsteins und die Erneuerung der Dachflächen stehe noch in diesem Jahr auf dem Plan.

In der CDU-Fraktion steht man einem Kunstrasenplatz und damit der Ausgabe von 50.000 Euro für die erforderliche Planung aufgeschlossen gegenüber. Wenn es kurzfristig Fördermittel gebe, sollte Treffurt schnell eine fertige Planung aus der Schublade ziehen können. Für einen Kunstrasenplatz gebe es bislang keine geeignete Fläche, die nicht auch noch den Bau eines Mehrzweckgebäudes nach sich ziehen würde. Dem Wunsch nach einem solchen Sportplatz steht der Fraktionschef der Bürger für Bürger, Günter Oßwald, zumindest derzeit skeptisch gegenüber. Er spricht sich dafür aus, die nun erforderlich werdende Schuldenaufnahme, die für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses sowie für die weitere Sanierung des „Güldenen Stifts“ in Falken erforderlich ist, nicht noch weiter nach oben zu treiben. Der Haushaltsentwurf sieht eine Kreditaufnahme von insgesamt 2,462 Millionen Euro vor. Die Pro-Kopf-Verschuldung Treffurts schnippt damit von 0 auf 350 Euro. „Nur 20 Prozent Förderung vom Land für hoheitliche Aufgaben – das ist schlimm“, ärgert sich Günter Oßwald über die in seinen Augen viel zu geringe Unterstützung seitens des Freistaats für den Feuerwehrgerätehaus-Neubau.

Für die weitere Sanierung des Fachwerkhauses „Güldener Stift“ neben der Kirche im Ortsteil Falken sind weitere Finanzmittel nötig. Foto: Norman Meißner

Die Erneuerung der Falkener Straße im Ortsteil Schnellmannshausen möchte die CDU-Fraktion so lange nicht angehen, bis klar ist, ob das Land Fördermittel zahlt, oder ob die Anwohner mit Straßenausbaubeiträgen aufkommen müssen. „Der Belag ist nicht mehr zu halten – an die Straße müssen wir auf jeden Fall ran“, meint der Bürgermeister. Die Falkener Straße an bergigem Terrain ist nur so mit Schlaglöchern übersät.

Im Entwurf schließt der Verwaltungshaushalt mit 8,48 Millionen (9,37 Mio. im Vorjahr) und der Vermögenshaushalt mit 5,28 Millionen (8,0 Mio. im Vorjahr). Nicht angerührt werden die Hebesätze die entsprechend der Höhe des Nivellierungssatzes des Freistaats (Berechnungsgrundlage für Schlüsselzuweisungen) liege.

Für die beabsichtigte Erneuerung der L2109 vom Ortsschild bis zur Dorfmitte in Großburschla machen sich Planungen erforderlich. 50.000 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. Hintergrund ist die perspektivische Abstufung dieses innerörtlichen Teilabschnitts der L2109 zu einer Gemeindestraße. Der Baulastträger muss das Teilstück in akzeptablen Zustand übergeben, der aktuell nicht gegeben ist.

Die K500 wird vom Ortseingangsschild bis zur Dorfmitte in Wolfmannsgehau zur Gemeindestraße abgestuft. Eine Verwaltungsvereinbarung wird dazu mit dem Landratsamt geschlossen. Foto: Norman Meißner

Im Treffurter Stadtgebiet ist auch eine innerörtliche Teilstrecke der Kreisstraße 500 in Wolfmannsgehau von der Abstufung zu einer Gemeindestraße betroffen. Die Stadträte votierten für eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landratsamt Wartburgkreis. Da der bisherige Baulastträger in der Pflicht ist, die Straße in mangelfreiem Zustand zu übergeben, wurde vereinbart, dass der Kreis sich entsprechend finanziell beteiligt, wenn die Stadt Treffurt sich in Zukunft zu einem grundhaften Ausbau dieses Teilabschnittes entschließt. Nur die Erneuerung der Straßendecke mache derzeit keinen Sinn, da im Erdreich zunächst alte Leitungen erneuert werden müssten.