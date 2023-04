Kurs für Gästeführer in Eisenach beginnt

Eisenach. An der Volkshochschule in Eisenach startet ein Kurs für Gästeführer. Dieser ist umfangreich und endet mit einer Prüfung.

Die Volkshochschule Wartburgkreis in Eisenach startet am Samstag, 29. April, um 9.15 Uhr eine Ausbildung für Gästeführer im Hauptgebäude in der Schmelzerstraße 19. Das Angebot mit dem Verein Eisenacher Gästeführer ist zweigeteilt. Es beinhaltet 16 Teile zur Wissensvermittlung mit Fachleuten aus dem Eisenacher Kultur- und Geschichtsbereich. In drei weiteren Teilen werden methodisch-didaktische Kenntnisse vermittelt. Diese vermittelt die erfahrene Gästeführerin Cornelia Hartleb. Interessierte Kursteilnehmer können im Anschluss eine schriftliche und mündliche Prüfung absolvieren, die mit dem Verein der Gästeführer und der Touristik GmbH abgenommen wird. Das entspricht der Ausarbeitung und Durchführung einer Stadtführung.

Die Kosten betragen 141,60 für den inhaltlichen Kursdurchgang sowie 26,40 Euro für den Methodik-Anteil. Die Prüfungsgebühr beträgt 200 Euro und wird separat entrichtet. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen können im Anschluss daran selbstständig als qualifizierte Stadt- und Gästeführer tätig werden.

Nähere Informationen und Anmeldung auf der Internetseite www.vhs-wartburgkreis.de der unter Telefon 03695/617264