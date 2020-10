Kurs in Eisenach zur Patientenverfügung

Um die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung geht es in einem Kurs an der Eisenacher Volkshochschule (VHS). Kursleiterin Monika Scharfenberg wird die wichtigsten Punkte vorstellen, diskutieren und – wenn gewünscht – beim Ausfüllen der Formulare behilflich sein. Kursbeginn ist am 15. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, in Raum 02 in der Schmelzerstraße 19. Der Kurs findet statt bei mindestens acht Teilnehmern.