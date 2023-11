Kurznachrichten für Eisenach

Über Baustellen, Übungen der Bundeswehr,das Wasser auf den Friedhöfen und einen interessanten Vortrag…

Truppenübungen bei Bad Salzungen und Ruhla

Die Bundeswehr führt am 27. November eine Kompanieübung im freien Gelände durch. Betroffen sind die Stadt Bad Salzungen und umliegende Gemeinden. Vom 4. bis 7. Dezember finden weitere Kompanieübungen bei Ruhla statt, daran nehmen etwa 50 Soldaten und sieben Fahrzeuge teil. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Adam-Opel-Straße wird doch nicht gesperrt

Im Rahmen des Breitbandausbaus findet die in der Zeit vom 20. bis 24. November geplante Vollsperrung der Adam-Opel-Straße nicht statt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Kanalverlegearbeiten in Neukirchen

Voraussichtlich bis zum 22. November sind die Kirchstraße auf Höhe der Kreuzung Am Teich sowie die Hohenlohestraße im Bereich der Kreuzung Kirchstraße voll gesperrt. Hier wird ein Kanal umverlegt.

Wasser auf Eisenacher Friedhöfen wird abgestellt

In der letzten Novemberwoche wird das Wasser auf dem Eisenacher Hauptfriedhof und auf den Ortsteilfriedhöfen durch die Mitarbeiter abgestellt und die Schöpfstellen anschließend winterfest gemacht, teilt die Eisenacher Stadtverwaltung mit.

Multimediavortrag in Ruhlaer Kulturkirche

Am Samstag, 18. November, 17 Uhr, hält Gerald Klamer in der Trinitatis-Kirche in Ruhla seinen Vortrag „Sind unsere Wälder noch zu retten?“ Klamer wanderte für seine Bestandsaufnahme 6000 Kilometer durch deutsche Wälder.

Wanderung rund um Wernershausen

Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert am Samstag, 18. November, vom idyllisch gelegenen Wernershausen zur Antoniusherberge am Rennstieg. Zurück führt die elf Kilometer lange Tour vorbei am steinernen Tisch und der Lindenhütte. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr in Wernershausen am Gutshof.

Brahms-Requiem wird am Sonntag aufgeführt

Am Volkstrauertag, 19. November, 17 Uhr, wird in der Georgenkirche Eisenach das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms aufgeführt. Ausführende sind Mirella Hagen, Michael Brieske, der Bachchor Eisenach sowie das Mitteldeutsche Kammerorchester. Restkarten sind ab 16 Uhr an der Tageskasse erhältlich.