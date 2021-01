Kuschelige Geschenke für die Babys im Eisenacher Klinikum

Eisenacher Strickkreis hat für die Neugeborenen-Station die Nadeln glühen lassen.

Eisenach. Auch wenn sich die lustige Truppe an Frauen in diesem Jahr nicht oder nur sehr beschränkt zum gemeinsamen Stricken treffen konnte, war doch die Motivation bei den meisten so groß, wie in jedem Jahr für die Neugeborenen-Station des Klinikums die Nadeln glühen zu lassen. Und so konnte Silke Lumm, stellvertretend für die fleißigen Strickerin, wieder reichlich kuschelige Geschenke überreichen.

57 Decken, acht Sets bestehend aus Jacke und Mütze, vier Sets Jacke, Schühchen und Mütze sowie ein Set, das zusätzlich von einer kleinen Hose ergänzt wird nahm Schwester Patricia Rudolph entgegennehmen. Und diese weiß, wie begehrt diese wärmenden Utensilien bei den Kindern und Eltern sind. Gleich nach der Geburt werden die Babys schon darin eingewickelt. „Das ist was Besonderes für die Eltern und wird oft noch lange Jahre in den Familien in Ehren gehalten“, weiß Diana Joneitis vom Klinikum.

Vor 14 Jahren riefen Silke Lumm und Heike Wand in ihrem Strickkreis diese Aktion ins Leben. Seitdem fangen die Frauen, diesmal waren es sieben, im September mit dem Erstellen der kuscheligen Kleidung an. Normalerweise trifft man sich da im Nachbarschaftszentrum in Eisenach. Das ging diesmal nicht. Jede strickte für sich, aber dafür wurden stetig Whatsapp-Fotos von den neuesten Kreationen ausgetauscht. Fleißig gestrickt haben Silke Lumm, Fleur Kalser, Dorothee Herling, Bärbel Hofmann und Christiane Herling. Die Baby-Schuhe strickten Christine Mehne und Ute Hoffmann.

Besonders bemerkenswert ist, dass Fleur Kalser aus Wien das Material für ihre 16 Decken gesponsert hat. Zudem musste sie sich Unterstützung einkaufen, um die Decken zu umhäkeln. Sie ist blind und kann diese Arbeit nicht ausführen. „Es ist schon irre, dass ein großes Herz und gefühlvolle Hände auch ohne Augenlicht so schöne Strickdecken fertigen können.“, sagt Silke Lumm bewundernd. Sie war in Sachen Stricken in diesem Jahr auch neben den Präsenten fürs Klinikum besonders gefordert. Zwei weitere eigene Enkel wollten ja auch warm eingepackt sein.

Rund 600 Euro gaben die Frauen – auch Dank der 250-Euro-Spende der Marksuhler Firma Hirschvogel und einer weiteren Spende von der mittlerweile im Breisgau lebenden Heike Wand – allein für Wolle aus. „Wir nehmen da nur hochwertige Wolle, es soll ja schließlich länger halten“, so Silke Lumm. Die Zeit der Frauen und ihre Arbeit kommt sozusagen als Spende noch obendrauf.