Ladendieb im Supermarkt in Eisenach an Flucht gehindert

Eisenach. Gleich mehrere Kunden eines Supermarktes in Eisenach hinderten einen Ladendieb daran, zu flüchten.

Dank des beherzten Zugreifens mehrerer Personen konnte am Mittwochnachmittag in Eisenach ein Dieb an der Flucht gehindert werden. Ein 36-Jähriger hatte laut Angaben der Polizei versucht, Waren im Wert von rund 36 Euro aus einem Supermarkt zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und sprach den Mann an. Daraufhin griff der Täter den Zeugen an und versuchte zu flüchten. Der Zeuge ließ sich jedoch nicht dadurch einschüchtern und sorgte mit der Unterstützung weiterer Personen dafür, dass die Flucht des Diebes misslang.

Auch im Anschluss wehrte sich der 36-Jährige heftig und beleidigte die hinzugerufenen Polizisten. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen räuberischem Diebstahl ermittelt. Er wurde vorläufig festgenommen.