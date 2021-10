Ladendieb in Eisenach will mehrere Adventskalender klauen und greift Polizeibeamte an

Eisenach. Ein polizeibekannter Mann hat nach einem vereitelten Ladendiebstahl die Beamten angegriffen.

Am Dienstagabend (19.10.2021) kam es gegen 19.15 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft in der Mühlhäuser Straße in Eisenach zu einem Ladendiebstahl.

Ein Mann entwendete laut Polizei mehrere Adventskalender im Wert von etwa 70 Euro. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach die Person an. In der Folge ließ der mutmaßliche Täter das Beutegut vor Ort zurück und flüchtete. Anschließend informierte der Markt die Polizei.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach kurzer Fahndung konnten die Beamten den Tatverdächtigen am Nordplatz ausfindig machen. Es handelte sich um einen 34-jährigen polizeibekannten Mann.

Er verhielt sich laut Polizei gegenüber den Beamten direkt aggressiv und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er musste letztlich fixiert werden und wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Mehrere Motorräder in Eisenach gestohlen

Kind bei Unfall verletzt - Einbrecher im Vereinsheim

Entscheidung zum Aldi-Markt in Eisenach

Unterrichtsausfall im Wartburgkreis: „Keine Sahnehäubchen für die Regelschule“