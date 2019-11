Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Läden öffnen am Sonntag

Neben den Weihnachtsmärkten, auf der Wartburg, an der Phantasie und natürlich auf dem Marktplatz selbst, laden auch über 100 Eisenacher Innenstadthändler für Sonntag zu einem Besuch in die Wartburg-Stadt ein. Darauf weist Gewerbevereinschef Jo West in einer Pressemitteilung hin. Am Sonntag, 1. Dezember, öffnen die Geschäfte in der Eisenacher Innenstadt ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr zum einzigen verkaufsoffenen Advents-Sonntag.