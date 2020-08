Landesregierung plant mehr Geld für Feuerwehren – auch Eisenach könnte davon profitieren

Thüringens Innenminister Georg Maier (2. von links) besuchte am 26. August im Rahmen seiner Rettertour die Berufsfeuerwehr in Eisenach, um direkt mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen. Zum Schluss gab es noch eine Erinnerung für den Leiter Jens Claus (2. von rechts), im Beisein von Maschinist Alexander Heering und Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke).

Anfangs hat Innenminister Georg Maier (SPD) noch überlegt, ob er an so einem stürmischen Tag Feuerwehren besucht, die sicherlich mit Einsätzen zu tun haben werden. Trotz Sturm und zwei aktuellen Einsätzen während seines zweistündigen Besuchs in Eisenach gab es am Mittwoch gute Gespräche zwischen Minister und den Beamten der Berufsfeuerwehr. Die Berufsfeuerwehr war Maiers erste Station an diesem Tag seiner aktuellen „Respekt-den-Rettern-Tour 2020“. Diese Besuche direkt vor Ort sollen keine Eintagsfliege werden. Maier sagte, er will direkt mit Feuerwehren, Polizei und Rettungsdiensten sprechen, um zu hören, wo ihnen der Schuh drückt und welche Herausforderungen auf sie warten.