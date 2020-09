Landestheater Eisenach zum vierten Mal unter Geehrten

Wartburgregion. So oft wie das Zahntechnik-Zentrum Eisenach hat kein anderer Betrieb den „Stift“ der Handwerkskammer für Top-Qualität in der Ausbildung bekommen.

Bereits zum neunten Mal ist die Firma Zahntechnik-Zentrum Eisenach von der Handwerkskammer Südthüringen für seine hohe Ausbildungsqualität im Kernmetier als hervorragender Ausbildungsbetrieb geehrt. Für sein Ausbildungsengagement im Beruf Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei wurde das Backhaus Nahrstedt zum sechsten Mal mit dem „Stift“ ausgezeichnet. Das Meininger Unternehmen hat mittlerweile Filialen auch in Erfurt, Gotha, Ilmenau oder Arnstadt und ist mit acht Niederlassungen in Eisenach und im nördlichen Wartburgkreis (Wutha-Farnroda, Ruhla) stark aufgestellt.

Aus dem nördlichen Wartburgkreis war in diesem Jahr kein Handwerksbetrieb unter den Ausgezeichneten, aber weitere Handwerker aus der Stadt Eisenach. Das sind: Nadine Hornaff Haar & Hautexperten im Ausbildungsberuf Friseurin und Sindy Schmidt, Konditorei & Café „Brüheim“ im Ausbildungsberuf Konditorin. Beide erhielten den „Stift“ zum ersten Mal. Zum viertel Mal unter den Geehrten war das Landestheater Eisenach im Ausbildungsberuf Damen-Maßschneiderin.

Insgesamt vergab die Handwerkskammer Südthüringen den „Stift 2019“ an 22 Betriebe. davon knapp die Hälfte in den Kreis Schmalkalden-Meiningen, darunter an die Fleischerei Emmerich Lesser in Brotterode.