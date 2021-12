Landestheater lädt zum Tanz

Das Ballett „Vier Jahreszeiten“ in der Choreographie von Andris Plucis ist am 19. Dezember im Landestheater Eisenach zu erleben.

Eisenach. Operette und Ballett auf dem Wochenend-Programm

Das Landestheater Eisenach hält für das Wochenende hochkarätige Aufführungen für die Besucher parat. Am Samstag, 18. Dezember, feiert um 19.30 Uhr Johann Strauss‘ Operette „Eine Nacht in Venedig“ ihre Eisenach-Premiere. Zu erleben ist eine turbulente Karnevals-Nacht, in der sich die Lagunenstadt in ein buntes Treiben aus Masken, Verkleidungen, Verwechslungen und Verwirrungen verwandelt. Es spielt die Meininger Hofkapelle.

Am Sonntag, 19. Dezember, hebt sich um 19.30 Uhr der Vorhang für das Ballett „Die vier Jahreszeiten“ zur Musik von Arvo Pärt und Antonio Vivaldi in einer Choreografie von Andris Plucis. Es spielt das Barockensemble der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Theater gilt die 2G-Regel.

Karten gibt es unter Telefon: 03691/256 219, per Mail an kasse@landestheater-eisenach.de oder direkt an der Kasse.