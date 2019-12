Landrat hat die Playstation im Gepäck

Landrat Reinhard Krebs (CDU) machte zu seinem alljährlichen Weihnachts-Besuch einer sozialen Einrichtung diesmal im „Haus zur Heiligen Elisabeth“ in Creuzburg Station. In fünf Hausgemeinschaften mit jeweils 12 Bewohnern leben dort 60 hilfs-/pflegebedürftige Menschen im Alter von 42 bis 100 Jahren zusammen, berichtet Hausleiterin Christine Gernand.

Träger ist die Diako. Das Hausgemeinschaften-Konzept, das die Diako an fünf Standorten in Thüringen umsetzt, sieht vor, dass in den Hausgemeinschaften das Leben so weit es geht eigenständig organisiert wird. Die Mitarbeiter der Diako am Standort helfen dort, wo es die Bewohner selbst nicht mehr allein schaffen.

Zentrale Lageist ein Pluspunkt

„Hohe Qualität ist uns wichtig“, sagt Gernand. Unter fünf verschiedenen Wahlessen aus der eigenen Küche könnten die Bewohner wählen. Und dazu gebe es vielfältige Freizeitangebote. „Unsere zentrale Lage mitten in der Stadt ermöglicht auch viele Besuche und Kontakte in die Stadt“. Landrat Krebs sagte, dass ihm gerade das Hausgemeinschaften-Konzept gefalle, „weil dies familiäre Strukturen zulässt und eben keinen Hotel-Charakter hat“. Damit habe sich das Haus kreisweit bereits einen tollen Ruf erworben.

Fachkräfte sinddringend gesucht

Prokurist Karsten Stüber lobte auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Creuzburg und Bürgermeister Ronny Schwanz (CSU). Schwierig sei es, die nötigen Fachkräfte zu finden. Derzeit seien zwei Stellen für Pflegekräfte vakant. Da müsse man auch mit den Löhnen in die Höhe gehen. Das sei gut für die Angestellten, aber die Personalkosten seien so in den vergangenen zwölf Monaten um rund zehn Prozent gestiegen. Dies müsse man 1:1 an die Bewohner weiter geben.

Als Geschenk hatten sich Bewohner und Mitarbeiter vom Landrat eine Spielekonsole (Playstation) gewünscht. Diese, so Hausleiterin Gernand, böte vielfältige Möglichkeiten der Unterhaltung aber vor allem auch der Förderung der Aktivität der Bewohner.