Landrat Krebs: „Wir müssen den Neuanfang wagen“

„Die Vorgänge um die Wahl von Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten Thüringens sind nur der Tropfen, der das Fass nun endgültig zum Überlaufen gebracht hat“. Seine Forderung nach Rücktritt von Mike Mohring als Vorsitzender der Thüringer CDU hat, so Landrat Reinhard Krebs (CDU), eine Vorgeschichte. Ob da der Rücktritt Mohrings als Fraktionschef reicht, sieht er als fraglich.

Die CDU habe die Landtagswahl im Herbst verloren. „Da hätte es schon einen Neuanfang geben müssen“, so Krebs. Dies sei beim Erhalt des Führungspersonals aber nicht gelungen. Die CDU in Thüringen sei inhaltlich gut aufgestellt, auch im Lande zu gestalten, aber dem jetzigen Vorsitzenden sei es nicht gelungen, dies umzusetzen. „Wenn von dort der Neuanfang nicht angestoßen wird, müssen wir versuchen, den Wechsel anzugehen“, so Krebs.

Die Wahl Kemmerichs sei nicht nur für ihn der endgültige Auslöser gewesen, den Rücktritt von Mohring zu fordern. Bei dieser Wahl sei innerhalb der CDU-Fraktion keinerlei „inhaltliche Führung“ zu erkennen gewesen. Das sei einfach nicht hinnehmbar. „Da kann sich auch niemand hinter dem Argument, dass es eine geheime Wahl gewesen sei, verstecken. Die Zusammenarbeit mit der AfD liegt auf dem Tisch. Und das geht gar nicht“, so Krebs.

Wichtig sei es jetzt einen Neuanfang zu wagen. „Da sehe ich alle Demokraten im Lande in der Pflicht, bleibe aber für mich als CDU-Mitglied beim besonderen Blick auf die eigene Partei“, so Krebs. Da stehe Mohring als Hauptverantwortlicher im Fokus. „Da bleibt abzuwarten, was jetzt passiert. Wenn etwas passiert, kann das auch weitere personelle Konsequenzen in der Führungsriege der Landespartei haben“.

Krebs hofft, dass diese Vorgänge in Erfurt nicht die Arbeit im Kreistag negativ beeinflussen. Immerhin sitzen dort mit Anja Müller (Linke), Marcus Malsch und Martin Henkel (beide CDU) gleich drei Landtagsabgeordnete. Krebs: „Ich werde weiter versuchen, den parteiübergreifenden Konsens für die Sache des Kreises herzustellen.“

OB Katja Wolf (Linke) Foto: Norman Meißner

Ähnlich sieht es OB Katja Wolf (Linke) für die Arbeit im Eisenacher Stadtrat. Hoffen würde sie natürlich, dass es gelänge, die klare Abgrenzung aller demokratischen Fraktionen gegenüber AfD und NPD deutlicher auszugestalten, als sie dies in den vergangenen Monaten erlebt habe.

Den angekündigten Rücktritt von Kemmerich werte sie als Signal, „dass da noch ein Hauch an Gespür für politischen Anstand vorhanden zu sein scheint, und sei es nur auf Druck von außen“. Ohne den Druck von außen, von den Menschen auf der Straße, von gesellschaftlichen Gruppen und aus politischen Parteien, hätte die Einsicht wohl länger gedauert, fürchtet die OB.

Wie es nun im Lande weitergeht, will Wolf nicht kommentieren. „Das müssen die Kollegen in Erfurt klären.“ Die Demokraten „sollten jetzt aufeinander zugehen, sich auch mit etwas Demut den entstandenen Schaden anschauen und versuchen raus aus dem politischen Gerangel zu kommen“. Dann könne auch eine Chance für eine neue Art der Zusammenarbeit entstehen.

Einig mit Landrat Krebs ist sich Wolf auch, dass nun ein Stillstand zu befürchten ist. „Dass es bereits einen – damals von der CDU heftig befehdeten – Landeshaushalt gibt, rettet uns jetzt an vielen Stellen“, so Wolf. Allerdings würden die wichtigen Weichenstellungen etwa für die Vorbereitung des Reformations-Jubiläums oder was den Wandel in der Automobilindustrie angeht, bedauerlicherweise deutlich verzögert.