Lange Nacht der Hausmusik in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Gastgeber und Musiker werden noch gesucht: Bad Salzunger Stadtverwaltung bittet um Teilnahme.

Am 31. März findet im Rahmen der Bachwochen thüringenweit die „Lange Nacht der Hausmusik“ statt. Auch die Stadt Bad Salzungen möchte sich wieder an dieser Aktion beteiligen. Besuchern soll die Möglichkeit geboten werden, an zahlreichen öffentlichen Orten und in Privaträumen Musik zu lauschen.

Der musikalische Kosmos Johann Sebastian Bachs beschränkte sich schon zu seinen Lebzeiten nicht nur auf Kirchen und Fürstenhäuser – seine Kammermusik und das Musizieren zuhause spielten eine wesentliche Rolle. Wie Bach mit seiner Familie, so singen und spielen bis heute zahlreiche Thüringer in ihren Häusern und Wohnungen. Zur „Langen Nacht der Hausmusik“ öffnen die Thüringer ihre Häuser und laden zu besonderen Hauskonzerten, mit Kindern und Erwachsenen, professionellen Musikern und Amateuren.

Musikfreunde in Bad Salzungen sind eingeladen, sich als Gastgeber oder Musiker zu beteiligen. Für die Erstellung eines gemeinsamen Programmes bittet die Stadtverwaltung Bad Salzungen um Anmeldungen bis 22. Februar beim Fachdienst Kultur in der Stadtverwaltung Bad Salzungen, unter Tel.: 03695 / 671720 oder per E-Mail an: kultur@badsalzungen.de