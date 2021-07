Zu teils solchem Rückstau gen Gerstungen kommt es an der Kreuzung der Landstraßen in Untersuhl

Langer Rückstau an Kreuzung in Untersuhl ist ein Problem

Untersuhl. Der Landtagsabgeordnete Raymond Walk fragt die Thüringer Landesregierung zur Kreuzung in Untersuhl an.

Bei einem Vor-Ort-Termin in Untersuhl machte sich der Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) vor Kurzem ein Bild über die stark belastete Kreuzung der Landesstraßen L 1022 und L 1021. Die Kreuzung hat eine geringe Ausbaubreite und sei damit problematisch für Lkw-Zufahrten zum dortigen Gewerbegebiet, so die Analyse. Durch den künftigen Anschluss der Autobahn 44 und den Wegfall der Zu-/ Abfahrt Wommen werde der Bereich überregional noch bedeutender und stärker frequentiert. Die L 1022 ist der Autobahnzubringer gen Süden und somit eine wichtige Verkehrsachse und essenziell für die Anbindung der Stadt Werra-Suhl-Tal und ihrer Gewerbegebiete. Bereits jetzt sei die L 1021 als Ortsdurchfahrt Gerstungen in Stoßzeiten so stark frequentiert, dass es durch den Ampelkreuzungsbereich zum Rückstau von mehr als 400 Metern komme.

Die Situation sei bei Sperrung der A4 noch wesentlich kritischer, da die L 1021 als allgemeine Umleitung genutzt wird. Walk erkundigt sich nun, wie die Landesregierung den Ausbaustand bewertet und welche Planungen zum Kreuzungsausbau existieren. Walk: „Der Ausbau zu einem Kreisverkehr würde an der Kreuzung zu einem besseren Verkehrsfluss führen. Für die lokal ansässige Wirtschaft ist funktionierender Lkw-Verkehr von besonderer Bedeutung.“