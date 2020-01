Lauchröder Dorfmühle: Fluch und Segen im Herzen des Dorfes

1993 hatte Georg Honstein (78) die zum Teil denkmalgeschützte frühere Dorfmühle im Ortskern von Lauchröden von der Gemeinde erworben. Diese hatte die von rothenhahnsche Mühle seit 1972 im Besitz. Dass die damals selbstständige Gemeinde Lauchröden dieses ortsbildprägende Anwesen in zentraler Lage überhaupt abtrat, lässt manchen bis heute mit dem Kopf schütteln.

Die frühere Mühle ist ein Pflegefall im Herzen des Ortes, ein städtebauliches Manko, ein Trauerspiel. Der Eigentümer, den nach dem für ihn tragischen Abflug des Bäckerei-Cafés in einem Gebäudeteil und durch familiäre Last (sein Sohn haust in der Mühle) die Kräfte und Optimismus endgültig verlassen haben, will die ehemalige Mühle verkaufen. Der Lauchröder Ortsteilrat wäre froh, würde das Anwesen flott gemacht, statt zur nächsten Ruine werden. Die Sanierung, ein Konzept vorausgesetzt, hätte jedoch einen hohen Preis. Die Gemeindeführung winkt ab. Warum sollte die Kommune nach Jahrzehnten des Verfalls fehlgeschlagene private Projekte wie die Mühle heilen, wenn es andere Möglichkeiten gibt, sagt Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos).

Ein Blick auf die ehemalige Dorfmühle in Lauchröden. Foto: Jensen Zlotowicz

Der Zwist um die Lauchröder Dorfmühle reicht bis in die Nachwendezeit zurück, an die mancher Beteiligte von damals lieber nicht erinnert werden möchte. Konflikte schwelten schon zu Zeiten des damaligen Lauchröder Bürgermeisters Günther Fey und des Gerstunger Bürgermeisters Werner Hartung. Juristen, Aufsichts- und Fachbehörden, Feuerwehr und die Kreisverwaltung hat der Fall beschäftigt und nicht nur dem Eigentümer Geld und Kraft gekostet. Honstein berichtet daneben von Sabotage am Wehr, von Missgunst im Dorf. Das zum Mühlenbetrieb seit dem 18. Jahrhundert gehörende Wasserrecht ist verwirkt, das dazugehörige „Kleinschmidtsche Wehr“ mit Legitimierung der Unteren Wasserbehörde von der Kommune 2017 abgerissen worden. Honsteins wehrte sich. Vergeblich.

Den zum Grundstück gehörenden Mühlgraben hat die Gemeinde im Blick, denn er ist ein Gewässer zweiter Ordnung, für deren Unterhaltung laut Gesetz die Kommune zuständig ist. In dieser Sache macht sich die Gemeinde Gerstungen Gedanken. Der Mühlgraben soll so mobilisiert werden, dass er in regenreichen Phasen gespült wird. Das Wetter spielt aber nicht mit. Da der Graben im Sommer oft trocken fällt, ist es für die anliegenden Kleingärtner manchmal problematisch, auch die Mückenbrut unschön, gesteht die Bürgermeisterin. Man sucht mit dem Ortsteilrat nach Lösungen.

Natürlicher Flusslauf der Elte hat Vorrang

Nach zig Gesprächen und Terminen mit Behörden sowie Anliegern und Nutzern war vor einigen Jahren Hand am Wassersystem angelegt und nach einem Kompromiss gesucht worden. Zum einen sollte sichergestellt werden, dass die Elte genug Wasser führt, andererseits aber auch genug Wasser für die Energiegewinnung der am Ortsrand gelegenen Rimbachsmühle (hat Wasserrecht) durch den Mühlgraben fließt. Die Durchflussmenge unterhalb der Rimbachsmühle und der neuen Sohlgleite ist in trockenen Jahren suboptimal. Die im Laufe des Sommers auftretenden Anlandungen und Schlamm würden so gut wie möglich vom Bauhof regelmäßig entfernt, erklärt Bürgermeisterin Hartung.

Da in trockenen Sommern wie zuletzt die Wassermenge insgesamt aber zu gering ist, ist eine natürliche Wegspülung der Sedimente nicht mehr gegeben und der manuelle Pflegeaufwand größer. Damit entsteht Konfliktpotenzial, ein „Wasserstreit“, wobei der natürliche Flusslauf der Elte aber Vorrang habe, sagt Bürgermeisterin Hartung.

Unter diesem Oberlauf befand sich einst das Mühlrad. Foto: Jensen Zlotowicz

Viele Träume sind in den vergangenen Jahren geplatzt, manche Konflikte geschürt und Ankündigungen nie umgesetzt worden, so etwa die Sanierung der Dorfmühle durch den Eigentümer und die Wiederanbringung eines Mühlrades zur Stromerzeugung, wie es noch 1996 angekündigt war. Kein Wasserrecht, kein Mühlrad.

Viele treibt die Zukunft der Lauchröder Dorfmühle ob ihres traurigen Daseins um. Ein Schicksal wie dem Dorfmüller-Bauernhof gleich daneben möge ihr erspart bleiben, wünscht man sich. Dort war der Kreis war nach Jahren des Verfalls für den Abriss in Vorleistung gegangen. Still ruht der See des privaten Grundstücks bis heute.