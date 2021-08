Leader-Mobil: Rückblick auf verwirklichte Projekt in der Wartburgregion

Der Halt des Leader-Mobils auf dem Festplatz in Steinbach lockte dieser Tage zahlreiche Interessierte, aber auch Bürgermeister verschiedener Gemeinden des Wartburgkreises an.

Steinbach. Leader-Nachmittag schaut auf sieben Förderjahre und lockt damit zahlreiche Gäste zum Festplatz nach Steinbach.

Um die öffentliche Wahrnehmung deutlich zu stärken, fährt dieses Jahr ein interaktives Leader-Mobil durch die Regionen sämtlicher Aktionsgruppen im Freistaat. „So gibt das Mobil in Thüringen Leader ein öffentlichkeitswirksames Gesicht“, sagt Juliane Kerst von der RAG-Leader Wartburgregion. Dieser Tage rollte das Mobil zum Festplatz in Steinbach. Bei bestem Wetter tauschten sich Interessierte bis in die Abendstunden aus. Mit Steinbach wurde ein Veranstaltungsort gewählt, in dem viel Entwicklungspotenzial steckt und wo durch LEADER-Förderung innovative Projekte unterstützt werden konnten, so Juliane Kerst.

Beim Programmpunkt „Kreatives Potenzial in der Wartburgregion“ informierten die Bürgermeistern Dr. Michael Brodführer (Bad Liebenstein) und Michael Reinz (Treffurt) sowie Juliane Schwartz von der Hofgemeinschaft Clausberg und Georg Pfaff, Geschäftsführer der Rhöner Eismanufaktur, über bereits realisierte Projekte. Sie berichteten über Erfahrungen und zeigten Verbesserungsvorschläge für die kommende Förderperiode (2021-2027) auf.

Einen Blick über den Tellerrand auf andere beispielgebende Projekte in ganz Thüringen gewährte an diesem Tag die Thüringer Vernetzungsstelle in einer digitalen Projektrundschau. Nach den Programmpunkten am Leader-Mobil, informierten sich zahlreiche Besucher bei einem Spaziergang zum Steinbacher Wasserrad sowie zur Stupps-Brauerei über zwei erfolgreich verwirklichte Leader-Projekte. Für Gehbeeinträchtigte Gäste stand auch die erste E-Kutsche Thüringens, die durch Leader gefördert wurde, sowie ein E-TukTuk zur Fahrt bereit. Zum Ausklang der gelungenen Zusammenkunft verwöhnte die Veranstalter die Gäste mit regionalen Speisen und Getränken. Besonders Interesse fanden dabei die kühlerfrischend-süßen Leckereien der Rhöner Eismanufaktur.

Unterstützt erfuhr der Leader-Nachmittag vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) in Kooperation mit der Thüringer Vernetzungsstelle Leader (THVS)