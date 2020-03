Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebendige Keimzellen dörflichen Miteinanders

Entgegen aller Prognosen der Statistiker, dass der ländliche Raum aussterbe, gibt es in Wolfsbehringen einen anderen Trend. Laut Statistik hätte der Behringer Ortsteil in den vergangenen 13 Jahren 65 Einwohner verlieren müssen, erläuterte Ortsteilbürgermeister Michael Thomas (CDU) bei der jüngsten Einwohnerversammlung. Tatsächlich lebe heute sogar eine Person mehr in Wolfsbehringen (Stand 31. Dezember 2019: 443). Und das, obwohl es bis auf den Kindergarten kaum nennenswerte Infrastruktur gebe.

Was die Statistiker jedoch nicht messen könnten und was kaum jemand außerhalb der kleineren Dörfer zu verstehen vermag: Auf den Zusammenhalt und das Dorfleben komme es an. „Dies unterscheidet uns von größeren Dörfern oder gar den Städten und das ist auch der Grund, weshalb die Menschen in Wolfsbehringen bleiben wollen oder zuziehen“, unterstrich der Ortsteilbürgermeister.

In der Versammlung wurde über zurückliegende und anstehende Arbeiten im und am Kulturhaus sowie Dorfplatz informiert. Es brauche „Keimzellen dörflichen Miteinanders“. „Wir können dankbar sein, dass die Gemeinde Hörselberg-Hainich bestrebt ist, dies zu fördern“, lobte Michael Thomas. Solange diese Keimzellen bestehen blieben, würde es auch weiter so viele Wolfsbehringer geben, die sich für ihre Vereine, ihr Dorf und ihre Mitmenschen engagieren.