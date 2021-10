Lehrer stempeln viele Runden der Martin-Luther-Gymnasiasten

Der Sponorenlauf des Martin-Luther-Gymnasiums startete am Metilstein.

Eisenach. Runde für Runde rannten die Luther-Gymnasiasten in Eisenach um den Metilstein.

Die 400 Schüler des evangelischen Martin-Luther-Gymnasiums rannten auch in diesem Jahr in guter alter Tradition um den Metilstein. Auf einer anspruchsvollen Strecke hieß es Zähne zusammenbeißen, um Runde für Runde einzuheimsen. Eine Runde allein hatte dabei gut 1,1 Kilometer Länge. Der Sponsorenlauf gehört jeweils zum Schuljahresanfang zu den festen Veranstaltungen des Gymnasiums. Die Schüler sorgen für Geldgeber und erlaufen sich so mit ihren Runden eine Summe. Sponsoren können aber auch einen Festbetrag zahlen. Unterstützt und angefeuert wurden sie von ihren Lehrern, die auch die Runden stempelten. Der Erlös der Laufaktion – jedes Jahr eine stattliche Summe – wird gedrittelt: Neben der Schule wird die Arbeit der ökumenischen Hospizgruppe und des stationären Hospizes St. Elisabeth unterstützt.