Lehrlinge räumen Eisenacher Michelskuppe auf

Reichlich Müll – darunter Radfelgen, Mopedteile, ein Kotflügel, Bleche, Flaschen, Kronkorken und zahlreiche Zigarettenkippen – sammelten die 35 Lehrlingen von Ruhlamat und Hirschvogel am vergangenen Freitag im strömenden Regen auf der Michelskuppe auf.

Eisenach. Zeichen für Sauberkeit und Gemeinschaft.

Ein Zeichen für Sauberkeit setzten 35 Auszubildende der Firmen Ruhlamat und Hirschvogel auf der Eisenacher Michelskuppe. Gemeinsam mit ihren Ausbildern Roberto Pilz, René Döttger und Marcus Most befreiten sie am vergangenen Freitag im strömenden Regen den beliebten Treffpunkt vom Müll. Von der Fahrradfelge bis zu Flaschen und Zigarettenkippen – in nur wenigen Stunden füllten sich zahlreiche Müllsäcke. „Es ist großartig zu sehen, wie sehr sich unsere Auszubildenden für meine Heimatstadt engagieren und Verantwortung übernehmen. Die Michelskuppe ist ein wunderschöner Ort, den wir gemeinsam sauber und einladend halten wollen“, sagte Initiator Roberto Pilz.