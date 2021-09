Leichter Anstieg der Infektionen in der Wartburgregion

Wartburgregion. Aktuelle Corona-Werte aus der Wartburgregion.

Die Zahl der aktiven Infektionen steigt in der Wartburgregion weiter an und liegt nun (Stand: 17. September, 8.42 Uhr) bei 168. Schwerpunkte sind dabei Krayenberggemeinde (27 Fälle), Eisenach (15), Bad Liebenstein (17) und Seebach (13). Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen steigt damit auch an, auf 56,3. Dem gegenüber bleibt die Inzidenz bei den Neuaufnahmen in den beiden Kliniken in der Region niedrig, bei 0,6. Im Eisenacher Klinikum wird weiterhin kein Covid-19-Patient behandelt.

