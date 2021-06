Leid der Grenzen – Geborgenheit der Liebe

Heinz Josef Durstewitz zu Grenzen, die uns die Welt setzt

Unsere Welt ist für uns einfach da. Es gibt sie. Sie ist, wie sie ist. Wir müssen sie nehmen, wie sie ist. Die Geburt stellt uns in eine Zeit und an einen Ort, in eine Welt, die wir nicht ausgesucht haben. Von Anfang an lernen wir, in diesem uns zugeteilten Teil der Welt zu leben. Wir erfahren unsere Welt als Grenze, die uns einengt. Wir träumen von anderen Welten, wenigstens von Veränderungen um uns her. Wir haben erlebt, dass eine sehr enge Welt werden kann, über Nacht sozusagen. Freilich, die Grenzen sind nicht gefallen, sondern verrückt; man konnte weiter reisen und vieles erleben, was früher unmöglich zu erleben war. Wir haben die Grenzerweiterungen gern angenommen. Aber auch die neuen Grenzzäune stechen und behindern uns. Allerdings tun die Gesellschaften unserer Zeit so, als würden die Grenzen dauernd ausgedehnt. Wir haben mehr Platz auf dieser Welt und mehr Zeit als unsere Vorfahren.

Man ist sich schnell einig: Es muss diese Grenzerweiterung geben; eine Zukunft ohne Fortschritt gibt es nicht. Allerdings haben wir mit der Pandemie unübersehbar erlebt: Es gibt Rückschritt. Einengungen werden drückender. Was bei einzelnen Menschen gilt, gilt auch für die Gesellschaft, die Erde und den Kosmos. Freilich gibt es Menschen, die im Wahn leben, dass sie die Welt in das Glück führen. Sie sind blinde Ideologen. Leider werden sie alle über kurz oder lang Diktatoren, die genau die Grenzen wieder enger setzen. Auch unsere Zeit ist voll von Fortschrittspropheten; manche verkaufen Versicherungen, andere Parteiprogramme. Jesus stellt uns die Welt vor im Bild von Pflanzen: sie kommen und gehen. Der Sauerstoff ist ihre Grundlage. Gut sind die, die während der Erntezeit Frucht bringen. Wie die Erde umhüllt ist von Luft, so ist der Kosmos umhüllt von Liebe. Wir lassen uns die Pflege der Luft viel kosten. Das Leben geht aber auch unter, wenn wir uns nicht kümmern. In allem Auf und Ab unserer Grenzen sind wir eingebettet und geborgen in Liebe.

Viele haben nur sie als Aussicht auf das Leben. Der Sonntag soll ein Moment erlebter Liebe für uns alle sein.