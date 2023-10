Leipziger Thomanerchor kommt zum Eisenacher Bachfest

Eisenach. Das fünftägige Musikfest zum Reformationstag wird am Fuße der Wartburg gefeiert. Jeder Tag beginnt mit einem Kantatengottesdienst in Bachs Taufkirche.

Vom 27. bis 31. Oktober findet in Eisenach, der Geburtsstadt Johann Sebastian Bachs, das 7. Eisenacher Bachfest statt. Es steht in diesem Jahr unter dem Titel „Bach und Reger“. Der Komponist Max Reger hätte in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert.

Eröffnet wird das Bachfest Eisenach mit einem Konzert der Thüringen-Philharmonie unter Leitung von Marcus Huber mit Werken von Johann Sebastian Bach und Max Reger. Außerdem wird im Eröffnungskonzert das diesjährige Preisträgerwerk des Eisenacher Kompositionswettbewerbes uraufgeführt.

Im Eisenacher Bachfest sind unter anderem Aufführungen der vier Orchestersuiten sowie des „Musikalischen Opfers“ von Johann Sebastian Bach, eine Reihe von Kantaten sowie Orgelwerke von Bach und Reger zu hören.

Komponist Max Reger wird zu seinem 150. Geburtstag gewürdigt

Eine besondere Begegnung von Werken Bachs und Regers verspricht das Konzert des Bachchores Eisenach zusammen mit der Mitteldeutschen Barock-Compagney am zweiten Tag des Festes mit drei Kantaten Bachs und den gleichnamigen Orgelfantasien Max Regers. In diesem Konzert erklingen jeweils die Choralfantasien und Kantaten „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, „Ein feste Burg ist unser Gott“ sowie „Wachet auf, ruft uns die Stimme“.

Als musikalische Gäste werden beim Bachfest Eisenach das Thüringer Bach-Collegium unter der Leitung von Gernot Süßmuth, die Mitteldeutsche Barock-Compagney, Gewandhausorganist Michael Schönheit, die Geigerin Midori Seiler, der Countertenor Valer Sabadus, das Jazz-Duo Reiko Brockelt/David Timm und andere zu erleben sein.

Eine besondere Freude ist es den Veranstaltern, dass am vierten Tag des Bachfestes der Thomanerchor Leipzig unter dem neuen Thomaskantor Andreas Reize in der Georgenkirche gastiert. Die Thomaner werden Werke der Bachfamilie und Werke von Max Reger aufführen.

Jeder Bachfest-Tag beginnt mit einem Kantaten-Gottesdienst in der Georgenkirche. Außerdem gibt es Mittagskonzerte und zwei Konzertfahrten nach Bad Salzungen und Meiningen. Der Musiker Wolfgang Pfüller aus Leipzig hält einen Vortrag zu Max Reger. Das Bachhaus lädt während des Bachfestes täglich zur Besichtigung ein, außerdem zu einem Konzert sowie zu einer Sonderführung am Reformationstag.

Am Abend des Reformationstages, am 31. Oktober, findet der traditionelle Fest-Gottesdienst mit Landesbischof Friedrich Kramer auf der Wartburg statt.