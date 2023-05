Lempfrechter gastiert zwei Tage in Marksuhl

Marksuhl. Der Schlagersänger Willy Lempfrechter gastiert im „Grünen Baum“ in Marksuhl. Und er kommt nicht allein.

Zum viertel Mal ist der Südtiroler Schlagersänger, Autor und Erfinder Willy Lempfrecher (72, „Die letzte Rose“) auf Einladung seines hiesigen Fan-Clubs in Marksuhl zu Gast. Am Dienstag, 16. Mai singt er im „Grünen Baum“. Einlass ist um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 55 Euro. Schon die „Ausländersteuer“ treibe die Kosten in die Höhe, sagt Heidrun Niebergall vom ausrichtenden Fan-Club „Moorgrund“.

Tags darauf ist der Südtiroler Gute-Laune-Musiker, Tourismus-Botschafter und melodischer Gefühlsmensch noch einmal im „Grünen Baum“ zu erleben, dann jedoch nicht allein. Beim Willy Lempfrecher Fan-Treffen hat der Sänger und Komponist mit Karin Roth eine prominente Sängerin der Volksmusik an seiner Seite. Auch Roger Bertrand aus Holland und seine Freunde Roy Riechert und Hurti Wiedmer werden dort musikalischen Einlagen bringen. Dieses Konzert beginnt um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Bekannt ist und wurde Lempfrecher vor allem durch Melodie-TV. Er besitzt eine feste Fangemeinde, erreichte mit seinen Alben bisher fünf Platin- oder Gold-Auszeichnungen und gilt als nahbarer Künstler. Beim Fan-Treffen am Mittwoch kommen ihm seine Anhänger ganz nah.