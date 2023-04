Leseförderung bei Kindern in Eisenach: Wer macht mit bei „Antolin“?

Eisenach. Neues Angebot der Stadtbibliothek Eisenach verbindet digitale Angebote und Lesestoff für Kinder und Jugendliche.

Ab sofort ist im Katalog der Eisenacher Stadtbibliothek ersichtlich, welches Buch ein sogenanntes „Antolin“-Buch ist. Damit unterstützt die Bibliothek alle Schulen und pädagogischen Einrichtungen, die dieses internetbasierte Programm zur Leseförderung bereits einsetzen oder künftig einsetzen möchten.

Aktuell bietet die Bücherei mehr als 7000 „Antolin“-Titel in ihrem Bestand zum Ausleihen an. Alle Titel können über die „Erweiterte Recherche“ mit der Suche nach dem Interessenkreis gefunden werden. Dazu müsse der Begriff „Antolin“ sowie der Zusatz „Klasse 1“ (oder höher) oder für Jugendliche der Zusatz „Jugendbuch“ eingegeben werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Voraussetzung für die Teilnahme seien eine Online-Anmeldung der Schulen bei dem Programm sowie der Erwerb entsprechender Lizenzen. Schüler könnten nur über ihre Lehrer teilnehmen.

Ziel von „Antolin“ ist es, die Anziehungskraft des Computers auf Kinder zu nutzen, um diese zum Lesen zu animieren. Durch Beantwortung von Quizfragen zu Büchern können Schüler Punkte sammeln. Die Lehrer verfolgen mittels statistischer Auswertungen die Leseaktivität und das Leseverständnis ihrer Schüler.

Infos unter: https://antolin.westermann.de/