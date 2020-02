Karu-Levin Grunwald-Delitz ist am 28. Februar 2020 in Eisenach mit einer Lesung im TAM zu erleben.

Lesung im TAM

Am 28. Februar um 19.30 Uhr präsentiert das Theater am Markt die Lesung von Karu-Levin Grunwald-Delitz, der sich in seinen autobiografischen Texten mit den Gefühlen eines Menschen auseinandersetzt, der im falschen Geschlecht geboren wurde. Seine Texte setzen sich damit auseinander, dass der Mensch in der Normalität groß wird, in der es scheinbar unhinterfragt zwei Geschlechter gibt. „Doch das Leben ist bunter“, sagt Grundwald-Delitz.

Die biografisch motivierten Texte des Autors geben Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt eines Menschen, der im falschen Geschlecht geboren wurde. Sie berichten vom Kampf um Anerkennung und der Freude am Ich-Sein. Sie lassen die vielleicht fremde Lebenswelt verstehen und erlauben einen differenzierteren Blick auf Geschlecht. Abseits von Geschlechterstereotypen plädieren sie für das Finden der eigenen Identität. Grunwald-Delitz ist Autor, Schreib- und Theaterpädagoge.

Lesung von von Karu-Levin Grunwald-Delitz am 28. Februar, 19.30 Uhr im Theater am Markt (Goldschmiedenstraße). Kartenreservierung unter www.theaterammarkt.de oder telefonisch: 03691-7409470